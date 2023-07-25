Игра с Россией невозможна: самая титулованная африканская сборная отшила РФ

Сборная Египта по футболу отказалась от товарищеского матча с россиянами в сентябре нынешнего года. Команда, которая рекордные семь раз выигрывала Кубок африканских наций, назвала невозможным спарринг с представителями страны-агрессорки, отдав предпочтение соседям по континенту.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу Египетской футбольной ассоциации (EFA) информирует портал Sport24. В организации подтвердили, что их национальная команда не собирается играть с россиянами, а встретится со сборной Туниса. Кроме того, в EFA намекнули на то, что вообще не рассматривают на сегодня возможности проведения товарищеских встреч с представителями РФ.

"Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна Международной федерации футбола (ФИФА). Игра с Россией невозможна. Возможно ли организовать встречу в дальнейшем? Пока мы не опубликовали график игр следующих окон ФИФА", – говорится в ответе EFA на запрос портала.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал "единственный шанс" сборной РФ сыграть на чемпионате мира-2026.

Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL,российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор футбольных судей УЕФА, который пройдет в сентябре в Швейцарии.

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