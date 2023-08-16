Сборная Бахрейна по футболу отказалась от предложения Российского футбольного союза (РФС) провести в сентябре товарищеский матч. 16 августа появилась информация, что Россия ведет переговоры с номером 86 рейтинга ФИФА.

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"РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет. В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана", – заявил пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар.

Такая информация спровоцировала настоящую истерику у российских болельщиков.

"Кувейт и Туркменистан уже котируются выше, чем Россия, как соперник?" – констатируют юзеры.

Фанаты признаются, что их стране не в первый раз терпеть подобные унижения.

Юзеры с сарказмом предлагают натравить на неуступчивого соперника представителя МИДа.

Любители спорта из России называют сложившуюся ситуацию "смачным плевком".

Напомним, что от товарищеского матча с россиянами отказалась cборная Египта по футболу. Команда, которая рекордные семь раз выигрывала Кубок африканских наций, назвала невозможным спарринг с представителями страны-агрессора, отдав предпочтение соседям по континенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля прошлого года российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В марте 2022-го Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала сборную России в отборе на чемпионат мира-2022.

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