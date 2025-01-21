Случившееся со сборной России по футболу описали словами 'это какой-то позор'

Федерация футбола Пакистана отказалась от проведения товарищеского матча с Россией. Об этом в интервью "Матч ТВ" заявил менеджер по связям с общественностью организации Мухаммад Яшал, который отметил, что "в 2025 году такой возможности нет".

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Матч между сборными должен был состояться в октябре 2024 года, но также был отменён. Также не захотела связываться с Россией и Танзания.

Эта новость вызвала бурную реакцию среди российских болельщиков. Один из них эмоционально заметил: "Это просто позор какой-то!". Другие комментаторы предложили искать новых соперников: "Можно Непал и Тибет набрать, они там недалеко", – предложил один пользователь, на что другой уточнил: "Тибет – часть КНР, но сборная там есть".

Были и шуточные замечания: "Если оплатите билеты туда-обратно и ужин в хачевне, они хоть каждую неделю будут играть". Некоторые же подытожили с сарказмом: "Напакистанили…".

28 декабря Организатор игр футбольной сборной Турции исключил матч против национальной сборной РФ в обозримом будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году сборная России по футболу может сыграть против европейских команд.

15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

Спустя несколько дней после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессора в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

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