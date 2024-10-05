'Это пи*ец'. Унизительная ситуация со сборной России по футболу вызвала 'агонию' у болельщиков из РФ

Сборная Танзании по футболу отказалась в ближайшее время проводить товарищеский матч с командой России. Глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария заявил, что в октябре встреча между сборными невозможна.

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"У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных. В Африке есть проблемы с логистикой, но как только у нас будет достаточно времени в окнах ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч. Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен", – сказал Кария в интервью sport24.

Название соперника, которого себе подыскивает Россия для спарринга, спровоцировало настоящую агонию в комментариях у российских болельщиков. Фанаты в шоке, до какого уровня скатилась их страна, и как ей приходится унижаться.

"Танзания? Это пипец", "Раньше Россию ждали, теперь Россия ждет добро. От Танзании. Явно встали с колен", "Осталось уговорить последнего топа - Папуа-Новую Гвинею, и пазл сложится, можно будет переходить к командам попроще", "В Ваканду, Заковию и Латверию уже направлены запросы", К чему эти постоянные унижения", – пишут юзеры.

Любители футбола из РФ с иронией отмечают очередной "успех" кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Очередная победа великого самцового геостратега!", "Было время, когда Англию с Голландией обыгрывали, а теперь страна третьего мира брезгливо относится к нам, не прорыв, а прорывище...", "За 6 лет прорыв от домашнего ЧМ, до унижения перед Танзанией. Завидуйте!" – глумятся болельщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

Россия в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.

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