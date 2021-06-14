"Слава Украине!" Журналист из РФ необычно отреагировал на гол нашей сборной Нидерландам

Российский журналист Алексей Андронов не сумел сдержать эмоции после второго гола сборной Украины в ворота Нидерландов в стартовом матче Евро-2020 (3:2). Мяч, забитый Романом Яремчуком, позволил нашей команде временно сравнять счет в поединке.

В своем Telegram-канале комментатор написал лозунг "Слава Украине!" и отметил смелость Андрея Шевченко и его подопечных, которые не стали "закрываться" у своих ворот. Он заявил, что сборные России и Украины проиграли, но показали абсолютно разную игру.

"Лучший тайм на этом Евро. Бодро, смело, атака на атаку. Шевченко молодец, что не стал строить окопы "имени Баринова и Оздоева". Футбол должен дарить радость. Этот – дарит! Слава Украине! Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие – в спортивную ходьбу с мячом. Пока это был лучший матч на Евро..." – написал Андронов.

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Напомним, что россияне были разгромлены бельгийцами в родных стенах. После этого в Госдуме РФ призвали "навтыкать" команде за этот результат.

Украинцы, напротив, поддержали подопечных Андрея Шевченко после обидного поражения от Нидерландов, назвав их выступление достойным.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер нашей национальной команды поделился мнением о стартовом матче Евро-2020.

В следующем туре наша сборная встретится с Северной Македонией (17 июня).