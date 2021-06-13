В Госдуме призвали "навтыкать" сборной России за разгромное поражение от Бельгии

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев признал, что сборной России не хватило мастерства в матче против Бельгии на Евро-2020 (0:3). Он заявил о большом количестве ошибок во время поединка в Санкт-Петербурге.

При этом Свищеву не стыдно за счет на табло, поскольку "это только начало чемпионата Европы". Он надеется, что команда "еще разыграется", передает "Чемпионат".

"У российской сборной было огромное количество ошибок – такое нельзя допускать на соревновательном уровне. Будем надеяться, что команда проведёт работу над ошибками, тренер навтыкает и на следующих матчах будет совершенно другой футбол", – сказал депутат.

Видео дня

У сборной Бельгии не возникло никаких проблем в матче против России, хоть он и проходил в их родных стенах в Санкт-Петербурге. Дублем отличился Ромелу Лукаку, еще один мяч на свой счет записал Томас Менье. Видео голов можно посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча бывший игрок сборной РФ Андрей Аршавин резко высказался об уровне национальной команды и предъявил претензии к ее составу.