В Госдуме призвали "навтыкать" сборной России за разгромное поражение от Бельгии

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
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Россияне проиграли Бельгии со счетом 0:3

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев признал, что сборной России не хватило мастерства в матче против Бельгии на Евро-2020 (0:3). Он заявил о большом количестве ошибок во время поединка в Санкт-Петербурге.

При этом Свищеву не стыдно за счет на табло, поскольку "это только начало чемпионата Европы". Он надеется, что команда "еще разыграется", передает "Чемпионат".

"У российской сборной было огромное количество ошибок – такое нельзя допускать на соревновательном уровне. Будем надеяться, что команда проведёт работу над ошибками, тренер навтыкает и на следующих матчах будет совершенно другой футбол", – сказал депутат.

Видео дня
Дмитрий Свищев

У сборной Бельгии не возникло никаких проблем в матче против России, хоть он и проходил в их родных стенах в Санкт-Петербурге. Дублем отличился Ромелу Лукаку, еще один мяч на свой счет записал Томас Менье. Видео голов можно посмотреть тут.

Россияне ни разу не выигрывали у бельгийцев

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча бывший игрок сборной РФ Андрей Аршавин резко высказался об уровне национальной команды и предъявил претензии к ее составу.

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