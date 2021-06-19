Сидорчук рассказал, что пишут игрокам сборной Украины в соцсетях на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Сергей Сидорчук

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук признался, что на Евро-2020 игрокам национальной команды приходит очень много сообщений в социальных сетях. Капитан "Динамо" заявил, что среди слов поддержки, встречаются и оскорбления.

30-летний хавбек отказался приводить конкретные примеры, но уточнил, что особенно много "чуши" от болельщиков футболисты получили после матча с Нидерландами.

Сергей Сидорчук

"Сейчас очень много поддержки. разных приятных слов. Но некоторым футболистам пишут такое, что здоровому человеку на ум не придет. Когда все нормально идет, плохого ничего никто не пишут. Популярные сообщение: "Спасибо за победу, я на вас поставил 50 грн". Это очень распространено", – заявил динамовец на пресс-конференции.

Видео дня

Сидорчук выразил большое уважением всем фантам, кто пришел на стадион в Бухаресте.

"Когда мы вышли на разминку и зрители начали петь "Червону руту" у меня просто мурашки побежали по коже. Я такого никогда не испытывал. Спасибо большое болельщикам", – сказал Сергей.

Сидорчук и Кривцов на пресс-конференции

Напомним, что фанаты сборной Украины устроили впечатляющий перфоманс в начале игры Украина – Северная Македония. Фанаты начали петь "Путин – х**ло", что в итоге попало в эфир российских телеканалов.

Украинские болельщики

Сам матч завершился победой украинцев 2:1.

Украинцы победили македонцев

После игры трибуны скандировали "Шева! Шева!".

Андрей Шевченко

Свой следующий поединок "желто-синие" проведут 21 июня против австрийцев. Уже были опубликованы расклады, как нашей команде выйти в плей-офф.

Календарь плей-офф Евро-2020.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Группы Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Евро-2020Сборная Украины по футболуСергей Сидорчук