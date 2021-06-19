Сидорчук рассказал, что пишут игрокам сборной Украины в соцсетях на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук признался, что на Евро-2020 игрокам национальной команды приходит очень много сообщений в социальных сетях. Капитан "Динамо" заявил, что среди слов поддержки, встречаются и оскорбления.

30-летний хавбек отказался приводить конкретные примеры, но уточнил, что особенно много "чуши" от болельщиков футболисты получили после матча с Нидерландами.

"Сейчас очень много поддержки. разных приятных слов. Но некоторым футболистам пишут такое, что здоровому человеку на ум не придет. Когда все нормально идет, плохого ничего никто не пишут. Популярные сообщение: "Спасибо за победу, я на вас поставил 50 грн". Это очень распространено", – заявил динамовец на пресс-конференции.

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Сидорчук выразил большое уважением всем фантам, кто пришел на стадион в Бухаресте.

"Когда мы вышли на разминку и зрители начали петь "Червону руту" у меня просто мурашки побежали по коже. Я такого никогда не испытывал. Спасибо большое болельщикам", – сказал Сергей.

Напомним, что фанаты сборной Украины устроили впечатляющий перфоманс в начале игры Украина – Северная Македония. Фанаты начали петь "Путин – х**ло", что в итоге попало в эфир российских телеканалов.

Сам матч завершился победой украинцев 2:1.

После игры трибуны скандировали "Шева! Шева!".

Свой следующий поединок "желто-синие" проведут 21 июня против австрийцев. Уже были опубликованы расклады, как нашей команде выйти в плей-офф.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".