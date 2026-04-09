'Сидел бы себе тихо...' Сабо резко высказался о предателе Тимощуке

Легендарный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко высказался в адрес нынешнего помощника тренера санкт-петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука. Бывший наставник сборной Украины отметил, что уроженец Луцка предал свою страну и собственных родителей, оставшись служить россиянам после начала полномасштабного вторжения армии РФ.

Об этом Сабо заявил в интервью порталу Мета. Знаменитый футболист, который был участником чемпионата мира 1966 года и Олимпийских игр 1972-го, на которых он завоевал бронзовые награды, подчеркнул, что Тимощук ведет себя как откровенный подонок, когда подал в суд на родную страну за лишение его государственных наград.

"Вот ублюдок из Донецка, Тимощук. Сидел бы себе тихо, но нет, он еще начинает оправдываться, судиться с УАФ, рассказывать, какой он великий футболист, ох**ный. Когда уехал в Германию, сидел там на скамейке запасных, не играл. Продал свою страну, своих родителей, к которым ты не сможешь приехать на кладбище и положить цветок, когда их не станет", – сказал Сабо.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Анатолий отказался от любого публичного осуждения войны, не покинул страну-агрессора и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Федерация футбола Украины лишила его всех званий и лицензий, а имя бывшего капитана сборной было удалено из официальных реестров.

В ноябре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил постановление Украинской ассоциации футбола (УАФ) и удовлетворил иск экс-капитана "Шахтера". В Швейцарии решили, что в период с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну до 11 марта 2022 года предатель не совершал никаких противоправных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ).

