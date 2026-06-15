Наткнулся на статью "Почему дешевые китайские посылки обойдутся украинцам дорого". Статья очень хорошая, но, на мой взгляд, стоит предложить автору в следующих публикациях немного сместить акцент.

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С точки зрения экономических интересов Украины аргумент о защите собственного производства и рабочих мест может быть значительно сильнее и ближе к гражданам, чем аргумент о выполнении требований ЕС или МВФ.

На мой взгляд, проблема статьи в том, что она представляет отмену льготы преимущественно как элемент внешнего принуждения: "так требуют ЕС и МВФ, иначе не дадут денег". В такой постановке вопроса читатель легко приходит к выводу: "опять нас заставляют делать что-то неприятное".

Вместо этого можно было бы сделать акцент на внутриукраинских последствиях, а именно:

* Украинский производитель, который платит НДС, налоги с зарплат, аренду, электроэнергию и проходит проверки, оказывается в худших условиях, чем продавец из Китая.

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* Украинский дистрибьютор и магазин создают рабочие места в Украине, а китайский маркетплейс – нет.

* Зарплаты украинцев зависят от того, работают ли украинские предприятия и торговые компании.

* Когда потребитель массово переходит на импорт из-за налоговой льготы, часть добавленной стоимости и прибыли переносится за границу.

* Если из-за неравных условий закрывается украинский бизнес, люди теряют работу или получают более низкие доходы, что в конечном итоге важнее экономии нескольких десятков или даже сотен гривен на отдельной покупке.

Особенно важно, что речь идет не только о производстве товаров преимущественно легкой промышленности. В Украине значительная часть рынка ИТ, электроники и бытовой техники – это импорт, но его обслуживают украинские дистрибьюторы, логистические компании, сервисные центры, розничные сети. Именно они платят налоги и обеспечивают занятость.

То есть основной вопрос не в том, нужно ли выполнять требования ЕС. Вопрос в том, должны ли украинские предприятия, которые создают рабочие места и платят налоги в Украине, конкурировать с иностранными маркетплейсами, получившими налоговое преимущество на украинском рынке.

Такой аргумент, на мой взгляд, был бы для большинства украинцев понятнее и убедительнее, чем ссылки на очередной меморандум с МВФ или требования Брюсселя. Он объясняет не только, почему льготу нужно отменить, но и кому именно она вредит – украинским предприятиям, и работникам.