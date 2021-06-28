Швеция – Украина: как сейчас выглядит мальчик, ставший знаменитым после матча на Евро-2012

11 июня 2012 года сборная Украины дебютировала на чемпионатах Европы домашним матчем против Швеции. Поединок, который прошел в Киеве на НСК "Олимпийский", закончился победой подопечных Олега Блохина со счетом 2:1 и запомнился не только дублем Андрея Шевченко, но и яркой реакцией мальчика Тимура на решающий гол.

Видео с ним быстро разлетелось по сети и стало "вирусным". Сам юный болельщик оказался в центре внимания общественности в возрасте шести лет.

На YouTube-канале SportArena появилось интервью с Тимуром, в котором уже 15-летний юноша признался, что тогда был не готов к славе, которая внезапно на него свалилась. Он рассказал, что после 5-6 дней съемок и интервью у него начала сдавать психика.

По словам мальчика, он не пытался стать популярным после момента на матче со Швецией, поскольку не ищет выгоду в любой удобной ситуации. Тем не менее, он не стал отрицать, что воспоминания, связанные с тем днем, приносят ему приятные эмоции.

Видео дня

Напомним, что Украина заняла третье место в группе С и попала в плей-офф Евро-2020, где снова сыграет со скандинавской сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание трансляций этой встречи и котировки букмекеров.