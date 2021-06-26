Где смотреть онлайн Швеция – Украина: расписание трансляций 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины во вторник, 29 июня, проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Команда Андрея Шевченко за путевку во второй раунд стадии плей-офф сразится с победителем группы Е Швецией, которая опередила Испанию.

Поединок примет шотландский Глазго и легендарный стадион "Хэмпден Парк". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, трансляцию из Шотландии организовывают специализированные "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Видео дня

Также возможность следить за игрой предоставят "Россия 1" и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Напомним, сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионатов Европы по футболу. Наши соотечественники финишировали третьими в группе С, но сумели войти в число лучших команд среди тех, кто занял предпоследнее место в квартете.

Это стало возможным благодаря победам Швеции над Польшей (3:2) и Испании над Словакией (5:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Швеции Эмиль Форсберг заявил, что встреча с Украиной на Евро-2020 является преимуществом для его команды, так как она сумела избежать матчей с Хорватией и Бельгией.

В свою очередь экс-футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч Швеция – Украина, отметив, что подопечным Шевченко может повезти в игре.

А легендарный вратарь сборной России Игорь Акинфеев назвал встречу шведов и украинцев наиболее интересной на стадии 1/8 финала. Он также пожелал скандинавской команде поражения.