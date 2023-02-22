''Шинник'', которого побили в Турции закарпатцы, испугался играть с клубом, в составе которого есть украинцы

Российский футбольный клуб "Шинник" отказался проводить товарищеский поединок на сборах в Турции с казахстанским "Окжетпесом", сообщает в своем Telegram-канале журналист Айдын Кожахмет. За "Окжетпес" выступают украинцы Иван Цюпа, Иван Брикнер, Максим Драченко и Дмитрий Рыжук.

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Кожахмет связал отказ от игры именно с присутствием в составе казахстанцев наших футболистов.

"Помните недавний скандал с дракой игроков ужгородского "Миная" и ярославского "Шинника" в одном из отелей? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против "Окжетпеса". В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты "Шинника" посчитали, что на поле потасовка неизбежна", – написал Кожахмет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля футболисты "Миная" и "Шинника" устроили массовую драку во время тренировочных сборов в турецкой гостинице Royal Seginus.

Позже было опубликовано первое видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". В закарпатском клубе выступили с официальным заявлением по драке игроков с ярославцами.

Так называемый губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о правильности действий своих соотечественников, которые "дали отпор" соперникам. В свою очередь нападающий закарпатцев Даниил Колесник рассказал, что игроки "Шинника" требовали говорить "на нормальном русском языке".

Руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная".

Также было опубликовано видео, на котором видны последствия драки для российских спортсменов.

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