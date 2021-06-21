Шевченко назвал заявку сборной Украины на матч с Австрией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой команды на решающий матч группового турнира Евро-2020. Наша команда в понедельник, 21 июня, сыграет с австрийцами.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия. Начало встречи в Бухаресте – 19:00 по киевскому времени.

В список из 23 игроков не вошли травмированный форвард "Ференцвароша" Александр Зубков, а также представитель киевского "Динамо" Денис Попов и хабвек бельгийского "Гента" Роман Безус.

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ЗАЯВКА УКРАИНЫ НА МАТЧ С АВСТРИЕЙ:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19. Артем Беседин, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23 . Анатолий Трубин, 24. Александр Тимчик, 26. Артем Довбык.

Напомним, обе команды набрали по три очка в группе С, обыграв Северную Македонию и уступив Нидерландам. "Желто-синим" для выхода в плей-офф достаточно будет сыграть вничью. Такой же результат с большой долей вероятности устроит и австрийцев.

Этот факт вызвал опасения у российских журналистов, которые считают что таким образом Украина и Австрия могут оставить за бортом турнира сборную РФ в случае ее проигрыша Дании. Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко отверг любые подозрения на этот счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины и автор двух забитых мячей на Евро-2020 Андрей Ярмоленко сделал неожиданное заявление о своей карьере в национальной команды.

Болельщики украинской сборной попали в неприятную ситуацию накануне игры "желто-синих" с Австрией.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".