Ярмоленко сделал неожиданное заявление о своей судьбе в сборной Украины

Полузащитник Андрей Ярмоленко допустил, что Евро-2020 станет для него последним большим турниром в составе сборной Украины.

Об этом автор двух голов "желто-синих" на чемпионате Европы рассказал в комментарии YouTube-каналу "Трендец" после победы над македонцами. "Сейчас я мотивирован как никогда. Не исключено, что это последнее Евро для меня, так что нужно отдать все силы", – сказал Ярмоленко.

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Он отметил, что переживает тяжелые времена в английском "Вест Хэме" из-за отсутствия регулярной игровой практики и ему было неприятно читать новости о том, что "Ярмоленко старый и все такое".

"Я не играю, сижу смотрю футбол с трибун. И я готовился к матчам за сборную, где хочу доказать всем и себе, как я могу играть. И что многие ошибаются по поводу меня. В этом я тоже ищу мотивацию", – заявил футболист.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина". В третьем туре чемпионата украинцы сыграют против Австрии.

Как писал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Ярмоленко не будет продлевать контракт с "Вест Хэмом" и покинет этот клуб через год, когда истечет контракт. В новую команду он перейдет уже в статусе свободного агента.