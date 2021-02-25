"Шахтер" с победой вышел в 1/8 Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл израильский "Маккаби" и вышел в следующую стадию турнира.

Поединок на НСК "Олимпийский" прошел со зрителями (приблизительно 10 000) и завершился со счетом 1:0.

Победа в первом матче неделю назад оставляла "горнякам" отличные шансы на проход дальше. Несмотря на свое преимущество украинцы с первых минут захватили инициативу, практически не покидая половину поле гостей.

Благодаря быстрым передачам, донецкие футболисты раз за разом создавали опасные атаки, но дело до завершающего удара не доходило. "Выстрел" Додо прошел мимо рамки.

На 20-й минуте полный провал израильтян в обороне позволил Тайсону выйти один на один с голкипером и сильно пробить. Вратарь смог парировать, а на добивании Матвиенко запустил круглого над воротами.

Давление "Шахтера" продолжалось. Футболисты из Тель-Авива выглядели абсолютно беспомощными.

Ближе к перерыву хозяева проморгали момент, когда "Маккаби" решил прибавить, и едва за это не поплатились.

Израильтяне накатывали одну атаку за другой, заставляя оборону донецкого клуба отпахивать по полной.

В одном эпизоде "Шахтер" спас Трубин, а в другом – после подачи углового на стороне украинцев была фортуна.

Мяч сперва попал в перекладину, а затем в штангу.

Вторая половина началась для украинцев кошмарно. Уже на первых минутах Перец забил гол, однако испанский арбитр Хосе Санчес Мартинес отменил взятие ворот, так как Пешич сфолил перед тем, как выполнил передачу.

"Маккаби" продолжал владеть мячом в центре поля, а "Шахтер" всей командой находился на своей половине поля.

Луиш Каштру попытался заменами восстановить преимущество и это ему удалось. К середине второго тайма игроки из Донецка сбили атакующий запал "Маккаби" и попытались забрать контроль над игрой. Маркос Антонио, вышедший на замену, очень активно действовал, в то время, как "джокер" Каштру – Тете – был совсем незаметен.

Но на 67-й минуте именно действия Тете привели к забитому голу. Бразильца в своей штрафной сбил Таль Бен-Хаим и Мораес четко реализовал одиннадцатиметровый.

"Шахтер" Украина – "Маккаби Тель-Авив" Израиль 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 67, пенальти Мораес.

Шахтер – Трубин, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Кривцов, Додо, Тайсон (Коноплянка, 78), Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Майкон, Марлос (Маркос Антонио, 46), Мораес (Фернандо Педро, 78).

Маккаби Тель-Авив – Тененбаум, Саборит, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Перец, Хозез (Битон, 77), Пешич (Блэкмэн, 68).

Предупреждение: Витао (33).

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 26 февраля в 14:00 по киевскому времени. Первые матчи пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

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