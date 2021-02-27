Суперкомпьютер посчитал шансы "Шахтера" и "Динамо" выйти в 1/4 Лиги Европы

Суперкомпьютер от авторитетной американской компании по обработке данных FiveThirtyEight создал математическую модель результатов матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Согласно полученным данным, вероятность прохода донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в четвертьфинал турнира составляет 39% и 24% соответственно.

В рейтинге всех 16 команд пробившихся в одну восьмую финала ЛЕ, столичная команда находится на последнем месте.

Полное соотношение сил выглядит следующим образом:

"Вильярреал" 76% - "Динамо" 24%

"Манчестер Юнайтед" 73% - "Милан" 27%

"Тоттенхэм" 68% - "Динамо" Загреб 32%

"Арсенал" 67% - "Олимпиакос" 33%

"Аякс" 66% - "Янг Бойз" 36%

"Рома" 61% - "Шахтер" 39%

"Гранада" 58% - "Мольде" 42%

"Рейнджерс" 55% - "Славия" 45%

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", а "Шахтер" встретится с "Ромой".

Первые поединки между командами состоятся 11 марта, а ответные – 18 марта. Финальный матч запланирован на 26 мая в польском Гданське.

В 1/16 финала ЛЕ "Динамо" в Брюгге минимально одолело одноименную бельгийскую команду, а "Шахтер" в Киеве также со счетом 1:0 обыграл "Маккаби" из Тель-Авива.