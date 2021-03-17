"Шахтер" – "Рома": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 18 февраля, сыграет с римской "Ромой" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок состоится на поле НСК "Олимпийский" и на нем ожидают до 18 тысяч болельщиков. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Рома. Время начала – 19:55.

"Горнякам" после поражения 3:0 в Риме необходимо совершить настоящий подвиг. При этом Луиш Каштру по-прежнему не может рассчитывать на лидера полузащиты Тараса Степаненко. Кроме того, под вопросом выход на поле бразильского защитника Исмаили.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ШАХТЕР – РОМА

Лига Европы. 1/8 финала

Ответный матч

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Арбитр VAR: Алехандро Эрнандес (Испания)

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Рома" (Рим, Италия) – 0:0 (первый матч – 0:3)

"Шахтер" (ориентировочный состав): Трубин – Додо, Витао, Бондарь, Матвиенко – Марлос, Майкон, Алан Патрик – Тете, Жуниор Мораес, Соломон

"Рома" (ориентировочный состав): Пау Лопес – Манчини, Кумбула, Ибаньес – Перес, Кристанте, Вильяр, Спинаццола – Педро, Эль-Шаарави – Майораль

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24 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Уже в четверг донецкий "Шахтер" попытается совершить камбэк и пробиться в четвертьфинал Лиги Европы после разгромного поражения в Риме.

24 ЧАСА ДО МАТЧА. Предлагаем вспомнить главные момент поединка команд в столице Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" намерен модернизировать НСК "Олимпийский" и построить третью раздевалку в клубных цветах.