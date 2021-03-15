"Шахтер" хочет модернизировать НСК "Олимпийский": СМИ раскрыли детали

"Шахтер" запланировал модернизацию киевского НСК "Олимпийский", на котором донецкий клуб проводит свои домашние поединки.

Со-ведущий программы "ТаТоТаке" на одноименном YouTube-канале Михаил Спиваковский рассказал, что вскоре на столичном стадионе появится офис и раздевалка в цветах "горняков". Кроме этого, в летнее межсезонье "Шахтер" за свои деньги планирует провести реновацию газона, прошив его синтетическими нитями, которые позволят проводить на арене больше поединков.

Отмечается, что донецкий клуб уже проводил подобную процедуру на родной "Донбасс Арене" и на харьковском ОСК "Металлист".

Напомним, что "горняки" выступают на "Олимпийском" со второй половины сезона 2019/20. "Шахтер" решил проводить свои матчи в Киеве, так как команда базируется в столице Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче украинской Премьер-лиги подопечные Луиша Каштру разгромили "Десну" и не позволили "Динамо" увеличить отрыв от второго места, несмотря на победу киевлян в поединке с "Зарей".

Если коллектив Мирчи Луческу выиграет чемпионат нашей страны, то наставник "горняков" может быть отправлен в отставку.