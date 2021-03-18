"Шахтер" – "Рома": все подробности ответного матча плей-офф Лиги Европы

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" примет римскую "Рому" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Игра на поле НСК "Олимпийский" в Киеве состоится в четверг, 18 февраля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Рома. Начало встречи – в 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – РОМА

Следить за встречей можно будет в прямом эфире на телеканале "Футбол 1" и благодаря видеосервису Megogo.

Также трансляцию из Киева будут вести российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – РОМА

Аналитики отдают небольшое преимущество итальянской команде, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 2,60.

Ничья оценивается показателем 3,40. А котировки на успех "Шахтера" достигают уровня 2,70.

СУДЬИ НА ШАХТЕР – РОМА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет опытный Антонио Матеу Лаос.

Помогать ему будут лайнсмены Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Роль четвертого рефери исполнит Хавьер Эстрада Фернандес.

Также судьи смогут воспользоваться системой видеоповторов, за которой будет следить Алехандро Эрнандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Все мы верим всегда. Мы в этом сезоне уже побеждали "Реал" дома и на выезде, играли с "Интером". Мы верим, что сможем, потому что не забываем всего, что сделали до сегодняшнего дня. Когда была жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие говорили, что это невозможно, но мы продолжили и пошли вперед. Верим всегда и до самого конца.

Паулу Фонсека, главный тренер "Ромы":

– Мы хотели бы выиграть. Оборона и атака одинаково важны. Мы прекрасно понимаем, как трудно будет "Шахтеру", если мы забьем хотя бы один гол на выезде. Поэтому мы не будем делать акцент на оборону, а приложим максимум усилий, чтобы поразить ворота "Шахтера". В первом матче мы добились очень хорошего результата, но я знаю возможности "Шахтера", знаю их самоотдачу. Поэтому мы не надеемся завтра получить результат кровью. Выложимся на максимум.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Трубин – Додо, Витао, Бондарь, Матвиенко – Марлос, Майкон, Алан Патрик – Тете, Жуниор Мораес, Соломон

"Рома": Пау Лопес – Манчини, Кумбула, Ибаньес – Перес, Кристанте, Вильяр, Спинаццола – Педро, Эль-Шаарави – Майораль

ПЕРВЫЙ МАТЧ

В Риме хозяева поля разгромили донецкую команду – 3:0. Забитыми мячами отметились Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави и Джанлука Манчини.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук раскритиковал игроков "Шахтера" за отношение к Паулу Фонсеке во время первой игры с "Ромой".