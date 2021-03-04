"Шахтер" проиграл команде первой лиги в Кубке Украины: спортивные итоги 3 марта
Донецкий "Шахтер" сенсационно вылетел от лидера первой лиги в Кубке Украины, а в Москве умер знаменитый комментатор Юрий Розанов.
Кроме того, Василий Ломаченко устроил перепалку с американцем Девином Хейни.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 3 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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