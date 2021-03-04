'Шахтер' проиграл команде первой лиги в Кубке Украины: спортивные итоги 3 марта

Донецкий "Шахтер" сенсационно вылетел от лидера первой лиги в Кубке Украины, а в Москве умер знаменитый комментатор Юрий Розанов.

Кроме того, Василий Ломаченко устроил перепалку с американцем Девином Хейни.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 3 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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