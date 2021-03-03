Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков – Арум

Промоутер из компании Top Rank Боб Арум заявил, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) договорились о проведении двух очных поединков в 2021 году, согласовав соответствующие соглашения.

Как сообщает издание Tribuna, он рассказал, что сторонам удалось уладить все организационные вопросы. Официально о бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе будет объявлено после того, как британские боксеры и их представители подпишут все контракты.

Напомним, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух поединков еще в 2020 году. Тайсон владеет поясом WBC, а его будущий соперник завоевал чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF.

В своем последнем поединке ЭйДжей отправил в тяжелый нокаут болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде. Что касается "Цыганского короля", то он свой последний бой провел в феврале 2020 года против Деонтея Уайлдера. Тайсон нанес американцу первое поражение в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Энтони назвал ориентировочную дату боя против Фьюри.