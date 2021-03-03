В России умер знаменитый спортивний комментатор, работавший в Украине

В России в возрасте 59 лет умер знаменитый спортивный комментатор Юрий Розанов.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил его бывший коллега с телеканала "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", – написал он.

Эту информацию подтвердил и другой знаменитый спортивный журналист Василий Уткин.

"Не стало Юры Розанова. Горе", – сообщил комментатор у себя в Twitter.

Согласно информации, озвученной в Telegram-канале Mash, российскому комментатору стало плохо незадолго до смерти. Жена вызывала ему врачей из-за трудностей с дыханием.

Розанов начал свою карьеру в 1996 году на канале "НТВ-плюс". Он работал как на футбольных, так и на хоккейных матчах. В 2019 году ему был диагностирован рак, из-за чего с мая по ноябрь Юрий не выходил в эфир. После этого он вернулся на "Матч ТВ", совмещая работу с лечением.

Напомним, что Розанов засветился и на украинском телевидении. С сентября 2012-го по апрель 2014 года он сотрудничал с телеканалом "Футбол". Тогда он заменил нашего соотечественника Виктора Вацко, получившего должность во львовских "Карпатах". Юрий был соведущим Александра Денисова в программе "Великий футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России внезапно умер легендарный чемпион, ставший кумиром для Шварценеггера.