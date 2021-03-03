Каштру о вылете "Шахтера" из Кубка Украины: мы переживаем ужасный момент

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, комментируя поражение в четвертьфинале Кубка Украины, признался, что его команда переживает ужасный момент.

По словам португальца, у клуба случился очень плохой период в сезоне.

"Нам не удается быть продуктивными, как в прошлом году. Несмотря на то, что у нас были моменты, когда мы могли решить игру в нашу пользу, у соперника также было много моментов, когда они создали нам сложности. Команда контролировала игру в течение всего матча. Но мы пострадали от контратак, эмоционально это лишило нас стабильности. Не буду говорить, что предыдущий матч с "Зарей" никак не подействовал. Подействовал. Не можем пока отмыться от прошлого матча", — заявил Каштру в интервью телеканалу "Футбол", текст которого приводит Tribuna.

Наставник отметил, что это поражение в большей мере поразило внутреннее состояние в клубе.

"Футбол нам говорит – либо мы реагируем очень быстро на то, что сейчас будет идти в нашу сторону негативного, либо если мы не сможем среагировать, то рискуем продолжить с такими результатами. Постараемся сделать все, чтобы этого не произошло. Нам еще остается 2,5 месяца до конца сезона, чтобы побороться за главную цель. Сейчас сложно, но еще возможно", — заявил португальский тренер.

Одним из факторов поражения португалец назвал газон стадиона им. Лобановского, где проходила кубковая игра.

"Поля также не сильно помогают. Ужасное поле, мы вернемся сюда играть в субботу. Огромное количество сложностей, мы не чувствуем комфорт при держании мяча с таким полем. Но тех, кто меня сейчас слушает, это не интересует. Их интересует результат, он интересует всех. А результат – мы проиграли. Я на себя беру ответственность", — подытожил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал Кубка Украины по футболу между "Шахтером" и "Агробизнесом" из Волочиска (Хмельницкая область) завершился громкой сенсацией.