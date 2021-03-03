Луческу прогнал оператора в матче Кубка Украины. Видео

Главный тренер киевского "Динамо" в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Колоса" не позволил оператору телекомпании "2+2" снимать его установку футболистам.

После основного времени счет был 0:0. Перед дополнительными таймами Луческу собрал футболистов, но заметив, что его снимает камера, моментально прервал речь и заставил телевизионщика уйти.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Динамо" – "Колос" прошла на НСК "Олимпийский" и завершилась лишь в серии послематчевых пенальти. Основное время победителя не выявило, также как и дополнительные таймы. Одиннадцатиметровые удары лучше исполнили игроки "Динамо, которые и вышли в полуфинал.

Отметим, что в другом матче донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл клубу Первой лиги из Хмельницкой области. Поединок против "Волочиска" завершился после гола в экстратайме.