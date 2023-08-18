Счет 10-2: футболист сборной Украины сделал хет-трик в матче Лиги конференций. Видео

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился тремя забитыми мячами в матче Лиги конференций, в котором его "Брюгге" разгромило на выезде исландский "Акюрейри". Наш соотечественник оформил хет-трик всего за 18 минут, а бельгийская команда выиграла противостояние с общим счетом 10:2.

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Яремчук мог отличиться еще в первом тайме игры в Исландии, когда имел два выгодных момента после выходов на вратаря соперника. Однако в итоге Роман открыл счет своим голам в матче уже при счете 0:2, замкнув прострел партнера.

На 66-й минуте украинский нападающий подкараулил ошибку защитника "Акюрейри", который нерасчетливо отдал передачу на своего голкипера. Форвард "Брюгге" перехватил мяч и прокинул его мимо вратаря в сетку.

Еще через девять минут Яремчук поставил точку в матче, прошив стража ворот исландцев ударом с острого угла после выхода один на один. Таким образом, Роман оформил хет-трик, а всего в двух матчах с "Акюрейри" он провел четыре мяча.

Теперь "Брюгге" сразится с испанской "Осасуной" за право сыграть в групповом турнире Лиги конференций.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло в серии пенальти греческий "Арис" и вышло в плей-офф отбора Лиги конференций. После поражения соперники украинцев устроили потасовку на поле. В ответ наставник гостей Апостолос Терзис назвал позором поведение наши игроков.

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