Сборной Украины устроили овации в Борисполе после возвращения с Евро-2020

Сборная Украины по футболу после окончания выступления на чемпионате Европы-2020 прилетела на родину. Самолет с футболистам приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

Несколько сотен фанатов пришли лично встретить своих героев и поздравить их с достойным выступлением на континентальном первенстве. Среди рядовых болельщиков были и звезды шоу-бизнеса: солист группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев.

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Уставшие, но счастливые игроки поднялись на сцену, где им устроили настоящие овации. После того, как эмоции стихли, артисты вместе с футболистами и болельщиками исполнили гимн Украины.

Затем слово взял Андрей Шевченко.

"Спасибо огромное за эту поддержку. Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарим всех, кто поддерживал команду на стадионах. Всех тех, кто болел в Украине. Мы чувствовали вашу поддержку. Я хочу поблагодарить ребят за ту поддержку и самоотдачу, которую они показали. Слава Украине!" – сказал тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на континентальном первенстве сборная Украины вошла в восьмерку лучших.

На групповом турнире подопечные Шевченко добыли одну победу над Северной Македонией (2:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Благодаря успешном стечению обстоятельств и победе Швеции над Польшей, Украина вышла в плей-офф.

В 1/8 финала наши футболисты в дополнительное время обыграли шведскую сборную (2:1).

Победный гол в экстратайме забил форвард "Днепра-1" Артем Довбик.

В четвертьфинале украинцы играли с командой Англии и потерпели разгромное поражение – 0:4.

Андрей Шевченко прокомментировал этот результат, ответив на вопрос об отставке.

Фанаты в социальных сетях встали на защиту своей команды.