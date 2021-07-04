Сборной Украины устроили овации в Борисполе после возвращения с Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу после окончания выступления на чемпионате Европы-2020 прилетела на родину. Самолет с футболистам приземлился в международном аэропорту "Борисполь".

Болельщики приехали в Борисполь

Несколько сотен фанатов пришли лично встретить своих героев и поздравить их с достойным выступлением на континентальном первенстве. Среди рядовых болельщиков были и звезды шоу-бизнеса: солист группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев.

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Множество фанатов ждало свою команду

Уставшие, но счастливые игроки поднялись на сцену, где им устроили настоящие овации. После того, как эмоции стихли, артисты вместе с футболистами и болельщиками исполнили гимн Украины.

Затем слово взял Андрей Шевченко.

"Спасибо огромное за эту поддержку. Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарим всех, кто поддерживал команду на стадионах. Всех тех, кто болел в Украине. Мы чувствовали вашу поддержку. Я хочу поблагодарить ребят за ту поддержку и самоотдачу, которую они показали. Слава Украине!" – сказал тренер.

Андрей Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, на континентальном первенстве сборная Украины вошла в восьмерку лучших.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу прибыла в Борисполь

На групповом турнире подопечные Шевченко добыли одну победу над Северной Македонией (2:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Украина - Северная Македония.

Благодаря успешном стечению обстоятельств и победе Швеции над Польшей, Украина вышла в плей-офф.

Украинская сборная вылетела после 1/8 финала.

В 1/8 финала наши футболисты в дополнительное время обыграли шведскую сборную (2:1).

Георгий Бущан

Победный гол в экстратайме забил форвард "Днепра-1" Артем Довбик.

Артем Довбик

В четвертьфинале украинцы играли с командой Англии и потерпели разгромное поражение – 0:4.

Сборная Украины поблагодарила болельщиков после матча с Англией.

Андрей Шевченко прокомментировал этот результат, ответив на вопрос об отставке.

Андрей Шевченко на пресс-конференции.

Фанаты в социальных сетях встали на защиту своей команды.

Украинские фанаты.
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