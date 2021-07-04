"Позор тем, кто кричит "Шева, уходи!" Соцсети встали на защиту Украины после матча с Англией на Евро-2020

Украинские болельщики в соцсетях высказали несогласие с мнением, что наша национальна сборная провалила выступление на чемпионате Европы по футболу-2020. В социальных сетях пользователи встали на защиту игроков и главного тренера.

Многие юзеры уверены, что мы и так прыгнули выше головы, выйдя из группы. В то же время комментаторы считают, что не разумно требовать от парней серьезных результатов, учитывая уровень нашего внутреннего футбольного первенства.

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"Андрею Шевченко спасибо, а ребята просто перегорели. Кто занимался спортом знает, что это. Вот в этом и наша суть, если хорошо, то "вау" ,а если плохо – "моя хата с краю". Еще раз спасибо ребятам и тренеру", – пишут болельщики.

"Алло! Зеленые мечтатели! Сравните футбольный чемпионат Англии и Украины! Скажите спасибо за такой результат!" – отмечают фанаты.

"Вы не забывайте с кем они играли. Будто надеялись на чудо, но чудо не произошло. Игра была эмоциональной. Наши футболисты проявили себя вполне достойно. А с тренером у них есть прочная связь и взаимопонимание. Команда молодая, в будущем ждем лучших результатов. Это была репетиция", – напоминают пользователи Facebook.

"Учитывая уровень нашего чемпионата это вполне достойный результат. Мы в 8 лучших и это уже о чем-то говорит. Вспомните как Греция стала чемпионом, показывая антифутбол, но сейчас об этом никто не помнит, но в историю они вошли как чемпионы Европы. А наши за исключением игры с Австрией выглядели довольно прилично во всех играх. Так что все нормально", – делятся эмоциями украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия в Риме завершилась со счетом 0:4.

Решающими стали два гола пропущенные на первых минутах каждого из таймов.

Свою поддержку сборной выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Андрей Шевченко, комментируя результат, ответил на вопрос о своей отставке.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".