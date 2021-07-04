"Позор тем, кто кричит "Шева, уходи!" Соцсети встали на защиту Украины после матча с Англией на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Шевченко и сборная Украины

Украинские болельщики в соцсетях высказали несогласие с мнением, что наша национальна сборная провалила выступление на чемпионате Европы по футболу-2020. В социальных сетях пользователи встали на защиту игроков и главного тренера.

Сборная Украины поблагодарила болельщиков после матча с Англией.

Многие юзеры уверены, что мы и так прыгнули выше головы, выйдя из группы. В то же время комментаторы считают, что не разумно требовать от парней серьезных результатов, учитывая уровень нашего внутреннего футбольного первенства.

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Украинские фанаты.

"Андрею Шевченко спасибо, а ребята просто перегорели. Кто занимался спортом знает, что это. Вот в этом и наша суть, если хорошо, то "вау" ,а если плохо – "моя хата с краю". Еще раз спасибо ребятам и тренеру", – пишут болельщики.

"Смешали все в кучу...".

"Алло! Зеленые мечтатели! Сравните футбольный чемпионат Англии и Украины! Скажите спасибо за такой результат!" – отмечают фанаты.

"Сравните чемпионаты Украины и Англии".

"Вы не забывайте с кем они играли. Будто надеялись на чудо, но чудо не произошло. Игра была эмоциональной. Наши футболисты проявили себя вполне достойно. А с тренером у них есть прочная связь и взаимопонимание. Команда молодая, в будущем ждем лучших результатов. Это была репетиция", – напоминают пользователи Facebook.

"Вы не забывайте, с кем они играли".

"Учитывая уровень нашего чемпионата это вполне достойный результат. Мы в 8 лучших и это уже о чем-то говорит. Вспомните как Греция стала чемпионом, показывая антифутбол, но сейчас об этом никто не помнит, но в историю они вошли как чемпионы Европы. А наши за исключением игры с Австрией выглядели довольно прилично во всех играх. Так что все нормально", – делятся эмоциями украинцы.

"Шева молодец!".
"Те, кто критикуют - те фуйня, а не фанаты".
"Наши - самые лучшие!".
"Первый тайм очень достойный".
"Я не согласна с критическими комментариями...".
"Все желали им победы".
"Ребята сделали все, что могли".
"Учитывая уровень нашего чемпионата это вполне достойный результат".
"Почему Шевченко "на выход" ?.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия в Риме завершилась со счетом 0:4.

Украина вылетела на стадии 1/4 финала Евро-2020.

Решающими стали два гола пропущенные на первых минутах каждого из таймов.

Украинцы не смогли забить Англии ни одного мяча.

Свою поддержку сборной выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Джордан Хендерсон.

Андрей Шевченко, комментируя результат, ответил на вопрос о своей отставке.

Андрей Шевченко на пресс-конференции.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Евро-2020Сборная Украины по футболу