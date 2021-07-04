Шевченко прокомментировал поражение 0:4 от Англии, ответив на вопрос о своей отставке

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что в негативном результате игры с Англией самую большую роль сыграли эпизоды в матче, которые его футболисты не доиграли. Особенно на втором этаже.

Шевченко признался, что еще до игры все в команде знали, что у англичан там будет преимущество.

"Я не думаю, что сборная Украины сегодня не показывала тот футбол, который проповедовала. Мы не отказались от своих принципов. Есть такие моменты, в которых мы не доработали. Тем более мы потеряли Кривцова - центрального защитника, который хоть как-то мог конкурировать с соперником в игре головой. Это для нас была ощутимая потеря.. У нас нет на сегодняшний момент, таких крепких защитников, которые смогли бы противостоять англичанам в верховой борьбе", – сказал наставник на пресс-конференции после матча.

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Шевченко уверен, что Украина сможет достойно конкурировать с элитными сборными, когда в стране повыситься уровень национального первенства.

"15 лет прошло после того, как команда попала в четвертьфинал ЧМ. Сейчас она попала в 1/4 финала Евро. Пока у нас не будет хорошего чемпионата, мы все реже сюда будем попадать. Чтобы конкурировать и играть с такими игроками, надо иметь футболистов, которые играют хотя бы в топ-5 чемпионатах. Я очень доволен, как команда выступила. Я поблагодарил их за самоотдачу и за то, что они сегодня играли в футбол", – заявил Шевченко.

Ответил тренер и на вопрос о его дальнейшей судьбе в сборной и возможной отставке.

"Сейчас закончится чемпионат. Мы прилетим в Киев, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу и уже тогда я, и федерация, будем принимать решение. На это есть время, никто никуда не спешит", – подытожил Андрей Николаевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/4 финала между Англией и Украиной завершился со счетом 4:0.

Решающими стали два гола пропущенные на первых минутах каждого из таймов.

После встречи болельщики в соцсетях резко раскритиковали команду.

Свою поддержку сборной выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".