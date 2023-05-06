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С назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу возник новый поворот

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
9,3 т.
С назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу возник новый поворот

Футбольный клуб из Саудовской Аравии "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров, начал работать над поиском нового главного тренера, сообщает uaekick. По информации источника, украинский специалист уйдет из арабской команды после завершения контракта 30 июня.

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С назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу возник новый поворот

17 апреля появилась информация, что Ребров согласовал условия контракта с Украинской ассоциацией футбола (УФА) и примет национальную команду уже накануне матчей в отборе Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

С назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу возник новый поворот

Это же подтвердил и глава УАФ Андрей Павелко, который в Facebook 23 апреля проанонсировал, что к следующим матчам отбора Евро-2024 украинскую сборную будет готовить новый наставник.

С назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу возник новый поворот

Но 27 апреля журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад сообщил, что Ребров по окончании контракта с клубом не перейдет в сборную Украину, а подпишет новый договор с эмиратской командой.

С назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу возник новый поворот

В свою очередь Сергей Станиславович резко ответил на вопрос украинского журналиста о том, были ли у него уже какие-то контакты с президентом УАФ на тему подписания контракта с нашей сборной.

С назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу возник новый поворот

Напомним, что после отставки Александра Петракова "желто-синих" возглавил Руслан Ротань. Под его руководством сборная Украины без шансов проиграла Англии в стартовой игре в отборе к чемпионату Европы-2024.

Сборная Украины по футболу

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