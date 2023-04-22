'Я сам разберусь, с кем мне общаться'. Ребров резко ответил о 'назначении' в сборную Украины

Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров резко ответил на вопрос журналиста Романа Бебеха о том, были ли у него уже какие-то контакты с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко на тему подписания контракта со сборной Украины. Ребров заявил, что он волен общаться с кем угодно и не обязан отчитываться об этом журналистам.

Видео дня

Тренер подчеркнул, что не стал бы ничего рассказывать, даже если б это была правда. Подобные встречи – это его личная жизнь и его личные контакты.

"И я еще раз прошу всех людей в Украине уважать меня, я сам разберусь, с кем мне общаться", – цитирует Реброва Бомбардир.

Сергей Станиславович отметил, что у него играются игры в течение двух месяцев, через три дня на четвертый, и сейчас он должен сконцентрироваться на своей команде, которой он нужен и которая нужна ему.

"А не должен опровергать или подтверждать слухи журналистов, просто пытающихся на чьих-то именах (моему, Маркевича или Леоненко) сделать свое имя, показать свою значимость. Если люди работают, то сосредоточьтесь на своей работе, а не каждый день звоните и кричите о какой-нибудь глупости, что Ребров подписал контракт на 10 лет", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля журналист Виктор Вацко заявил, что Ребров согласовал условия контракта с УАФ и примет национальную команду уже накануне матчей в отборе Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

В ОАЭ категорично отреагировали на эти слухи, заявив, что информация о назначении не соответствует действительности.

Сам Ребров также призвал не спекулировать на его имени из-за слухов относительно работы в национальной сборной Украины.

Напомним: под руководством Руслана Ротаня сборная Украины без шансов проиграла Англии в стартовой игре в отборе к чемпионату Европы-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!