'Можно закрывать': назван новый тренер сборной Украины по футболу

Наставник эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров станет следующим тренером сборной Украины по футболу. Легендарный нападающий киевского "Динамо" согласовал условия контракта и примет национальную команду уже накануне матчей в отборе Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

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Об этом в авторской программе на своем YouTube-канале рассказал журналист Виктор Вацко. Он отметил, что о назначении будет объявлено до первых чисел мая, а также призвал болельщиков не верить инсайдерам, которые говорят о сверхдолголетнем сотрудничестве Реброва и Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Вопрос тренера национальной сборной Украины можно закрывать. У меня есть информация из нашего футбольного Капитолия, что Андрей Павелко ходит довольный и говорит, что с Ребровым договорились. Заключительный этап, насколько я понял, – это юридически-экономические нюансы контрактов с испанскими помощниками Реброва. Думаю, что это будет финализировано в течение 2-3 недель. Не верьте информации о контракте на 8-10 лет. Идет речь о контракте на три года – на два цикла (Евро-2024, ЧМ-2026. – Ред.)", – заявил Вацко.

Напомним: под руководством Руслана Ротаня сборная Украины без шансов проиграла Англии в стартовой игре в отборе к чемпионату Европы-2024. Уже после этого Министерство спорта страны запретило нашим атлетам принимать участие в турнирах, на которые допускают россиян и беларусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил уверенность в том, что сборная Украины должна сняться с отборочного турнира к чемпионату Европы-2024.

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