Сборная Украины по футболу не получит нового главного тренера – СМИ

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров по окончании контракта с клубом не перейдет в сборную Украину, а подпишет новый договор с эмиратской командой, сообщает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад. По его информации, 48-летний Ребров будет выступать в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов еще несколько сезонов.

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17 апреля появилась информация, что Ребров согласовал условия контракта с Украинской ассоциацией футбола (УФА) и примет национальную команду уже накануне матчей в отборе Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Это же подтверждал и глава УАФ Андрей Павелко, который в Facebook проанонсировал, что к следующим матчам отбора Евро-2024 украинскую сборную будет готовить новый наставник.

В свою очередь Сергей Станиславович резко ответил на вопрос украинского журналиста о том, были ли у него уже какие-то контакты с президентом УАФ на тему подписания контракта с нашей сборной.

Напомним, что после отставки Александра Петракова "желто-синих" возглавил Руслан Ротань. Под его руководством сборная Украины без шансов проиграла Англии в стартовой игре в отборе к чемпионату Европы-2024.

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