Соперник для ''Шахтера''. Где и когда смотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 24 февраля, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023. Торжественная церемония определит соперника для донецкого "Шахтера".

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В прямом эфире жеребьевка будет показана в эфире телеканала MEGOGO Футбол. Начало в 13:00 по киевскому времени.

Также показ запланирован на официальном сайте УЕФА.

"Горнякам" (несеяные) может попасться клуб из списка сеяных: "Арсенал" (Англия), "Бетис" (Испания), "Реал Сосьедад" (Испания), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Ференцварош" (Венгрия), "Фрайбург" (Германия), "Юнион" (Бельгия).

Поединки 1/8 финала запланированы 9 и 16 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов пройдет 17 марта. Матчи стадии 1/4 финала состоятся 13 и 20 апреля – 1/2 финала 11 и 18 мая

Финал 31 мая состоится в столице Венгрии Будапеште на 65-тысячной "Пушкаш Арене". Победитель выйдет в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2023/24, если не попадет туда через национальное первенство.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в 1/16 финала ЛЕ в драматичном матче прошел французский "Ренн". Судьба путевки в 1/8 решилась в серии послематчевых пенальти.

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