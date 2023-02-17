''100 миллионов окрыляют'': неожиданная реакция россиян на победу ''Шахтера'' в Лиге Европы и шутки про Мудрика

Победа донецкого "Шахтера" над французским "Ренном" в первом матче 1/16 Лиги Европы (2:1), видимо, так расстроила россиян, что они даже не придумали, как потравить чемпиона Украины в комментариях. Хотя 100 миллионов, полученные "горняками" за Михаила Мудрика до сих пор не дают спокойно спать любителям футбола в РФ.

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Так, читатели ведущих спортивных сайтов России больше обсуждали Мудрика и его уход в лондонский "Челси" за рекордные для украинского и всего постсоветского футбола деньги, чем игру дончан против "Ренна".

При этом все очень удивлялись победе "горняков", несмотря на то, что буквально осенью на групповом этапе Лиги чемпионов, имея в группе испанский "Реал", немецкий "Лейпциг" и шотландский "Селтик", они до последнего боролись за выход в плей-офф ЛЧ.

"Шахтер натягивает Ренн, лол", – написал один из читателей. "100 миллионов окрыляют", "Логично, балласт в виде Мудрика слили, стали сильнее", – отреагировали другие.

Конечно, не обошлось без ватных замечаний, что нынешний "Шахтер" не может быть из Донецка, ведь сейчас не базируется в родном городе, который с 2014 года захвачен российскими оккупантами.

Но нашлись и те, кто похвалил игру "Шахтера", особенно преимущественно украинским составом. И поставили "горняков" в пример клубам из российского чемпионата.

"Команда сыграла на своих сильных сторонах, соперник недооценил. При этом в старте 10 украинцев!!! Мера вынужденная, но играют очень круто (думаю, это единственный правильный вектор развития в таких условиях; на заметку клубам РПЛ, которые под локальные соревнования продолжают затариваться иностранным вторсырьем)", – написал один из читателей championat.com.

Напомним, что ответная игра между "Шахтером" и "Ренном" пройдет во Франции через неделю, 23 февраля. Начало в 22:00.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Шахтер" с неожиданной победы стартовал в плей-офф Лиги Европы.

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