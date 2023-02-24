Россия или Зинченко? Названы возможные соперники ''Шахтера'' в 1/8 финала Лиги Европы

Единственный представитель Украины в Лиге Европы донецкий "Шахтер" накануне драматично обыграл французский "Ренн" в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы. Наша команда сумела отыграться в овертайме, а затем выиграть серию пенальти благодаря трем сейвам вратаря Анатолия Трубина.

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Уже в пятницу, 24 февраля, "горняки" узнают своего соперника по 1/8 финала турнира. Среди возможных соперников "Шахтера " – 8 команд из семи стран:

"Ференцварош" (Венгрия)

"Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия)

"Фенербахче" (Турция)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Фрайбург" (Германия)

"Бетис" (Испания)

"Реал Сосьедад" (Испания)

"Арсенал" (Англия).

Наиболее желанным болельщики и эксперты считают вариант с венгерским "Ференцварошем", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. Вряд ли обрадует "горняков" встреча с соотечественником Александром Зинченко и его "Арсеналом".

Отметим, что сама процедура жеребьевки начнется в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне в 13:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL разбирался, что помогло "Шахтеру" сотворить чудо в дуэли с "Ренном" и выйти в 1/8 Лиги Европы, назвав ключевые моменты.

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