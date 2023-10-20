'Россия никогда не встанет на колени': в минспорта РФ закатили истерику и призвали наплевать на УЕФА и ФИФА

Замминистра спорта России Одес Байсултанов выдал невероятно абсурдную речь о величии страны-агрессорки и потребовал включить футбольные клубы из оккупированных территорий Украины в чемпионат РФ. Он призвал наплевать на позиции УЕФА и ФИФА, которые грозят новыми санкциями.

Об этом Байсултанов заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Бывший председатель правительства Чечни назвал ошибкой исключение крымских клубов из второго дивизиона чемпионата России в 2014 году по требованиям УЕФА, так как это привело к тому, что стало возможным "Россию прогнуть санкционными действиями".

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"Мы – не банановая республика, а одно из самых великих государств этого мира. Со своей конституцией, со своим законом. И мы не являемся филиалом УЕФА, ФИФА или кого‑то еще. Это наша территория, наша страна, это граждане России. И вопрос такой вообще не должен стоять. Будут проблемы, включат нас куда‑то или не включат – мне наплевать. Россия всегда старается решить все мирно, но, к сожалению, там это начинают воспринимать как слабость. А Россия – не слабая, она никогда не встанет на колени", – сказал чиновник.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство России после того, как Олимпийский комитет РФ (ОКР) незаконно включил в свой состав советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил МОК в "этнической дискриминации" россиян. В ответ в организации жестко поставили на место президента РФ.

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