Россия купила все матчи ЧМ-2018: в Госдуме предложили посадить экс-футболиста ''Динамо''

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев призвал к ответу экс-футболиста киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса после его слов, что Россия купила все матчи домашнего ЧМ-2018. Скандальный член фракции ЛДПР предложил посадить экс-форварда национальной сборной, если он не докажет свою правоту.

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Об этом Свищев заявил в интервью порталу Metaratings.ru. По его словам, правоохранительные органы страны-агрессора и Российский футбольный сою (РФС) должны серьезно отнестись к словам Канчельскиса и проверить его на клевету.

"Если это болтовня, то он должен понести наказание за то, что он клевещет на нашу сборную и организаторов чемпионата мира. Поэтому Канчельскис по любому должен понести ответственность. Правоохранительные органы и РФС должны внимательно отнестись к его высказыванию. Какого характера должно быть наказание? Все прописано в законодательстве, ничего нового придумывать не надо. И за взятки, и за клевету – уголовные наказания", – сказал Свищев.

Ранее Канчельскис выразил уверенность в том, что российские команды в ближайшие 10 лет не будут допущены к международным турнирам. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал экс-динамовца больным на голову человеком.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенду "Спартака" Олега Романцева пристыдили после призыва к ФИФА и УЕФА "одуматься и вернуть Россию". Кроме того, он обвинил "гнилых политиков" в том, что сборная России не сыграла на ЧМ-2022.

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