Бывший футболист киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис спровоцировал скандал после того, как заявил, что Россия подкупила соперников на домашнем чемпионате мира-2018, где дошла до четвертьфинала. В особенности экс-нападающий национальной сборной РФ выделил противостояние с Испанией в первом раунде плей-офф.

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"На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу. За что поддержать Черчесова? За то, что купили все на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? Думаете, король Испании просто так прилетал?" – заявил Канчельскис в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Эти слова вызвали гневную реакцию у многих экспертов. Так, экс-игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили обвинил уроженца Кировограда (ныне – Кропивницкий) в работе на западные спецслужбы. "Сегодня, когда проводится СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.) и весь мир объединился против России, человек говорит чернуху в адрес нашего футбола. А он долгое время играл в Великобритании, которая поддерживает нацистский режим в Украине. И кто‑то ведь может задавать вопрос: дорогой мой, ты в футбол там играл или сотрудничал со спецслужбами?" – сказал бывший вратарь.

В свою очередь почетный президент Олимпийского комитета Александр Жуков назвал слова Канчельскиса чепухой. "Я не читал это интервью. Но мне кажется, что это полная ерунда. Получается, испанцев купили, чтобы они не боролись? А Уругвай тоже купили, когда уругвайцы 3:0 выиграли? Нет, это какая‑то чепуха. На таком уровне матчи не покупаются", – сказал Жуков.

А бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев потребовал от Канчельскиса доказательств. "Он должен это доказать, иначе ему надо молчать. Все игры на ЧМ куплены… Ну о чем он говорит? Он большой футболист, я не хочу что‑то плохое о нем говорить. Но когда речь идет о таких вещах, ты должен доказывать и бороться за чистоту футбола", – подчеркнул он.

Напомним, на домашнем ЧМ-2018 сборная России в 1/8 финала в серии пенальти победила Испанию. На групповом этапе представители страны-агрессора обыграли Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1) и проиграли Уругваю (0:3). В четвертьфинале россияне по пенальти проиграли Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис назвал срок, когда команды из РФ вернут в турниры ФИФА и УЕФА.

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