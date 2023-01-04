Легенда ''Спартака'' заявил, что Россия не сыграла на ЧМ-2022 из-за ''гнилых политиков''

Легендарный тренер московского "Спартака" Олег Романцев обвинил западных политиков в том, что сборная России не сыграла на чемпионате мира по футболу 2022 года. Бывший наставник национальной команды страны-агрессора при этом ничего не сказал о вторжении РФ в Украину и многочисленных военных преступлениях российской армии.

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В интервью изданию "Спорт-Экспресс" Романцев назвал мундиаль в Катаре мерзким турниром. При этом сборные Швеции, Чехии и Польши, которые в марте отказались играть с россиянами в плей-офф отбора ЧМ-2022, он считает обманщиками.

"Я следил за ЧМ не с таким настроением, как прежде. И даже не из-за того, что там не было нашей сборной – такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявших его в угоду гнилым политикам. Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле. Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями. Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал", – сказал экс-тренер "Спартака".

Ранее Романцева поставили на место в сети после того, как он призвал УЕФА и ФИФА "одуматься и вернуть Россию" в международные турниры.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист "Ливерпуля" и сборной Шотландии Грэм Сунесс призвал поддержать Украину, "иначе россияне постучатся к нам в дверь". А российский футбольный тренер Магомед Адиев назвал сборную Польши главным разочарованием года, так как игроки команды "начали скулить, говорить, что не будут играть с россиянами".

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