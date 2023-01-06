newspaper
img

В России назвали больным на голову экс-футболиста "Динамо"

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
654
В России назвали больным на голову экс-футболиста 'Динамо'

Бывшего футболиста киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса назвали больным на голову после слов, что Россия купила все матчи на домашнем чемпионате мира-2018. Экс-нападающему национальной команды страны-агрессора посоветовали пройти лечение.

Видео дня
Россия–Хорватия ЧМ 2018

Об этом в интервью порталу Metagratings заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его утверждению, все слова Канчельскиса являются заведомой ложью, которая не соответствует действительности.

В России назвали больным на голову экс-футболиста ''Динамо''

"Если говорить по поводу того, что Канчельскис считает победы нашей сборной на чемпионате мира 2018 купленными, то здесь нечего комментировать. Когда люди больные, очень тяжело даже что-то говорить. Если есть какая-то логика в словах у людей, можно порассуждать, поспорить. Но это бред больного человека, надо констатировать, что Канчельскису нужно лечиться", – сказал Колосков.

В России назвали больным на голову экс-футболиста ''Динамо''

Отметим, что ранее Канчельскис выразил уверенность в том, что российские команды в ближайшие 10 лет не будут допущены к международным турнирам.

В России назвали больным на голову экс-футболиста ''Динамо''

Как сообщал OBOZREVATEL, легенду "Спартака" Олега Романцева пристыдили после призыва к ФИФА и УЕФА "одуматься и вернуть Россию". Кроме того, он обвинил "гнилых политиков" в том, что сборная России не сыграла на ЧМ-2022.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!