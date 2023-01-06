В России назвали больным на голову экс-футболиста ''Динамо''

Бывшего футболиста киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса назвали больным на голову после слов, что Россия купила все матчи на домашнем чемпионате мира-2018. Экс-нападающему национальной команды страны-агрессора посоветовали пройти лечение.

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Об этом в интервью порталу Metagratings заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его утверждению, все слова Канчельскиса являются заведомой ложью, которая не соответствует действительности.

"Если говорить по поводу того, что Канчельскис считает победы нашей сборной на чемпионате мира 2018 купленными, то здесь нечего комментировать. Когда люди больные, очень тяжело даже что-то говорить. Если есть какая-то логика в словах у людей, можно порассуждать, поспорить. Но это бред больного человека, надо констатировать, что Канчельскису нужно лечиться", – сказал Колосков.

Отметим, что ранее Канчельскис выразил уверенность в том, что российские команды в ближайшие 10 лет не будут допущены к международным турнирам.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенду "Спартака" Олега Романцева пристыдили после призыва к ФИФА и УЕФА "одуматься и вернуть Россию". Кроме того, он обвинил "гнилых политиков" в том, что сборная России не сыграла на ЧМ-2022.

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