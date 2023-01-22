Российские болельщики попытались затравить Мудрика после дебюта в ''Челси'' и получили отпор

Дебют украинского полузащитника Михаила Мудрика за английский "Челси" не прошел и мимо российских болельщиков. Любители футбола из РФ попытались захейтить 22-летнего игрока сборной Украины за его 35 минут в матче АПЛ против "Ливерпуля".

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Российские юзеры начали возмущаться восторженным комментарием Стивена Джерарда, который высоко оценил действия украинца. Однако их отзывы набирали лишь минусы.

"Чуб сыграл как пулисик: тупо бег курицы без головы. Все. Откуда столько похвалы для курицы без головы, которая ни пас под гол, ни сам гол не организовала даже", "Смотрел матч, ничего особенного не показал", – писали пропагандисты.

В ответ им посоветовали меньше смотреть телевизор.

"Есть ощущение, что ты не видел как Мудрик играл", "Мудрик бодро отыграл, прям оживил эту мертвую игру двух команд. Хороший игрок. Успехов ему в Челси", – отвечают адекватные поклонники украинского футболиста.

Некоторые пишут, что Мудрик на фоне всех игроков на поле выглядел так, "будто на приставке его скиллы прокачали до 90, тогда как у остальных 50-60".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик впервые появился на поле в футболке "Челси" в игре 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Выйдя на замену в начале второго тайма Михаил сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника.

Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

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