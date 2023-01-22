Стивен Джеррард восхитился Мудриком и дал совет фанам ''Челси'' из-за украинца

Легендарный английский футболист Стивен Джеррард высоко оценил дебют украинского новичка "Челси" Михаила Мудрика. Джеррард заявил фанатам клуба, что на их месте, он бы обрадовался такому приобретению, так как украинец показал очень сильную игру.

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Бывший футболист "Ливерпуля" сравнил Михаила с со знаменитым нидерландцем Арьеном Роббеном.

"Заметно, что он еще не вписался в состав, поэтому нас ждет много чего интересного. Он выглядит крутым, некоторые из его сегодняшних финтов просто выдающиеся. Первое касание у него не получилось, но его работа ног и то, как он быстр, как он манипулирует мячом, это что-то", – цитирует Джеррарда dailymail.co.uk.

Эксперт очень доволен селекционной работой "Челси".

"Сегодня он угрожал "Ливерпулю". Если в ваших рядах есть такой игрок, это поднимает настроение болельщикам. У него было всего 35-минут на поле, но этого хватило, чтобы меня взволновать", – добавил Джеррард.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик впервые появился на поле в футболке "Челси" в игре 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Выйдя на замену в начале второго тайма Михаил сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника.

Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

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