Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола: спортивные итоги 20 января
Голкипер "Ньюпорта" Том Кинг забил гол в матче Кубка Англии ударом от своих ворот, а букмекеры назвали следующую команду Андрея Шевченко.
Кроме того, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 20 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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