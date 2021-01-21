Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола: спортивные итоги 20 января

Голкипер "Ньюпорта" Том Кинг забил гол в матче Кубка Англии ударом от своих ворот, а букмекеры назвали следующую команду Андрея Шевченко.

Кроме того, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 20 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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