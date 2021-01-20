Двум лыжникам грозит ампутация после марафона в -20 градусов

Двум лыжникам грозит ампутация пальцев после того, как они приняли участие в марафоне на 60 км под названием La Diagonela, который состоялся в Швейцарии.

Как сообщает издание NRK.no, температура на старте забега составляла 20 градусов мороза, а на некоторых участках трассы и вовсе опускалась до -28. Больше всего от обморожения пострадали швед Михаэль Эклеф и немец Патрик Оттилингер. Первый может потерять большой палец на ноге, а второй – два пальца на руке.

Представителю скандинавской страны был диагностирован некроз. Существует реальная вероятность, что его большой палец просто отпадет. Эклеф признался, что испытывает сильную боль и не может надеть обувь.

Снимок обмороженной ноги шведского лыжника можно посмотреть по ссылке (18+).

Немецкий спортсмен рассказал, что снялся с дистанции, пройдя половину пути, так как его тело "отключилось из-за холода".

"Я снялся с половины дистанции, потому что мое тело отключилось из-за холода. Несмотря на это, мои руки не болели. Когда я потрогал одну из конечностей, то мне показалось, что она окаменела. Только тогда я понял, что у меня проблемы. Сейчас я не чувствую два пальца. Врачи сказали, что я могу лишь ждать и держать их в тепле в надежде на то, что к ним вернется жизнь", – поделился своими ощущениями Оттилингер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам приговорили к тюрьме.