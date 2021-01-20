Букмекеры назвали клуб, который возглавит Шевченко вместо сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является главным фаворитом на замену Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Челси", утверждает The Sun со ссылкой на букмекерскую контору Betfair.

19 января "синие" потерпели поражение в английской Премьер-лиге (АПЛ) от "Лестера" (0:2), заставив прессу в очередной раз заговорить о смене наставника.

"Челси" оказался на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав всего восемь очков в последних восьми матчах, из-за чего на 42-летнего Лэмпарда усилилось давление фанатов и руководства. Фрэнк прошлым летом потратил более 200 миллионов фунтов на новых игроков, но так и не смог показать результат.

Среди всех кандидатов Шевченко занимает первое место.

На прошлой неделе у 44-летнего украинца была котировка 66/1, но "шквал ставок" вынудил букмекерскую контору Betfair сперва снизить показатели до 4/1, а затем и до 9/5

Полностью список потенциальных кандидатов выглядит следующим образом:

Андрей Шевченко - 9/5

Томас Тухель - 7/2

Массимилиано Аллегри - 7/2

Джулиан Нагельсманн - 15/2

Брендан Роджерс - 15/2

Ральф Рангник - 10/1

Дидье Дешам - 12/1

Ральф Хазенхуттль - 12/1

Клод Макелеле - 16/1

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов заявил, что Андрей Шевченко останется тренером нашей сборной, несмотря на слухи о возможном переходе в "Челси".