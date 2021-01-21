Лунин пропустил два гола – и "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании

Мадридский "Реал" в 1/16 финала Кубка Короля сенсационно проиграл "Алькояно" – испанскому футбольному клубу из города Алькой, выступающему в третьем дивизионе Испании.

Встреча на стадионе " Эль Коллао" завершилась в дополнительное время со счетом 2:1. В основное время табло зафиксировало ничью 1:1.

В этой игре впервые в официальных встречах за "Реал" дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин.

21-летний голкипер сборной Украины достаточно посредственно провел свой поединок, пропустив гол на 80-й минуте с первого же удара в створ ворот.

Всю игру номинальные гости действовали вальяжно, пытаясь добыть легкую победу на классе. Подопечные "Зидана" забили "гол в раздевалку", после чего неспешно катали мяч, не особо угрожая оппонентам.

Такая расхлябанность привела к двум голам во втором тайме. При чем победный мяч был забит на 115-й минуте, когда "Алькояно" играло в меньшинстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре позапрошлого года Андрей Лунин провел летние сборы в составе "Реала", однако с началом нового чемпионата Зидан отправил нашего вратаря в аренду в "Вальядолид", утвердив на позиции основного вратаря Тибо Куртуа.

В январе 2020-го Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо" на правах аренды.