Криштиану Роналду установил исторический рекорд футбола, став первым на планете

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, забив гол "Наполи" в матче за Суперкубок Италии, стал первым футболистом в истории по количеству голов в официальных поединках за клуб и сборную.

35-летний уроженец Мадейры забил 760 мячей за 1040 игр, выиграв 30 трофеев.

Роналду превзошел рекорд, который принадлежал Йозефу Бицану. С 1931 по 1955 годы футболист, выступавший за сборные Австрии и Чехословакии, забил 759 голов в официальных встречах.

На 64-й минуте после подачи углового, прошла поперечная скидка с ближнего угла вратарской. Мяч задел Бакайоко и отскочил к Роналду. Португалец, находясь в метре от ворот, расстрелял голкипера. Встреча завершилась со счетом 2:0.

