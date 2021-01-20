Украинец Малиновский блестяще сыграл в Италии и стал лучшим в матче

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим футболистом перенесенного матча против "Удинезе" (1:1).

Авторитетный статистический портал SofaScore достойно оценил действия 27-летнего игрока сборной Украины в 10-м туре чемпионата Италии в Серии А, поставив ему наивысший бал среди всех в обеих командах – 7,8.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и был заменен через 81 минуту. За это время хавбек трижды ударил по воротам, один раз попав в створ. На счету Руслана 53 касания мяча, 26 точных передач из 31, а также две удачные обводки и 5 угловых ударов (точность 60%).

Еще один статистический сайт Whoscored поставил Малиновского на второе место среди всех футболистов этой игры. У украинца 7,19. Выше только у его одноклубника Маттео Пессины (7,25).

После этой ничьей "Аталанта" с 33 очками продолжила удерживать 6-ю позицию в турнирной таблице. У команды из Бергамо 9 побед и 3 поражения в 18 встречах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский занимает вторую строчку в списке самых дорогих футболистов Украины.

Ранее в прессе появилась информация, что Руслан может продолжить карьеру в миланском "Интере".

9 января наш соотечественник помог своей команде добыть разгромную победу в 16-м туре чемпионата Италии.