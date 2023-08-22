Ребров принял решение по герою 'Динамо' в сборной Украины перед матчами отбора Евро-2024

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев, который на минувшей неделе спас для своей команды поединок против греческого "Ариса" в Лиге конференций, получил вызов в сборную Украины. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров принял решение пригласить опытного игрока уже после того, как обнародовал список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора к Евро-2024 с Англия (9 сентября) и Италией (12 сентября).

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Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Изначально Караваев значился в резервном списке игроков сборной, но сей час Ребров перевел его в основной и состав.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – "Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Напомним, украинская сборная добыла шесть очков после трех матчей в отборе Евро-2024. "Сине-желтые" занимают второе место в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сенсационно подал в отставку за месяц до матча с Украиной в отборе Евро-2024.

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