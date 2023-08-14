Тренер главного конкурента Украины в отборе Евро-2024 неожиданно подал в отставку за месяц до матча со сборной Реброва

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подал в отставку со своего поста всего лишь за месяц до очередных матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Наставник главного конкурента украинской команды за выход на первенство прекратил свою работу со "скуадрой адзуррой" спустя пять лет после назначения.

Видео дня

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии (FIGC). Причины такого неожиданного решения не называются, однако СМИ выяснили, что Манчини получил сверхвыгодное предложение возглавить сборную Саудовской Аравии.

Переговоры между сторонами находятся на заключительной стадии. В ноябре саудитов ждет старт квалификации на чемпионат мира-2026, где на первом этапе для себя они сыграют с Иорданией, Таджикистаном и победителем пары Камбоджа – Пакистан.

Отметим, что после того, как сборная Англии обыграла в отборе Евро-2024 Италию в Риме и Украину в Лондоне, именно со "скуадрой адзуррой" поведет борьбу команда Сергея Реброва за прямую путевку на чемпионат в Германии. Уже 12 сентября соперники встретятся в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

Напомним, что вместе с Манчини сборная Италии выиграла чемпионат Европы 2020 года, а затем сенсационно не попала на ЧМ-2022, проиграв в полуфинале плей-офф квалификации Северной Македонии. Всего под руководством легендарного футболиста "скуадра адзурра" провела 61 матч, в которых добыла 37 побед и 15 ничьих.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Руслан Малиновский решил покинуть французский "Марсель" и перейти в команду, где станет заменой игроку сборной России. Кроме того, вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин перешел в титулованный европейский клуб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!